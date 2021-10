STIHL Timbersports: Robert Ebner tritt nach WM zurück - er überwand ein Unfall-Drama

Folgenschwerer Arbeitsunfall 2014

Robert Ebner brach noch 2021 einen Weltrekord

Erst in diesem Jahr hatte es noch einmal einen besonderen Höhepunkt gegeben: Bei der DM im August in Gelsenkirchen stellte Ebner einen Weltrekord in der Disziplin Hot Saw auf, brauchte nur 4:87 Sekunden, um mit seiner Motorsäge drei Scheiben von einem 46 Zentimeter starken Holz zu trennen.