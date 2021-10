Paris-Roubaix: Annemiek van Vleuten fällt nach Schambeinbruch länger aus

Van Vleuten: „Kann nicht mehr laufen“

„Ich kann nicht mehr laufen“, hatte die dreimalige Weltmeisterin noch vor der Diagnose in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt.

In der 18 Rennen umfassenden World Tour der Frauen stehen noch zwei Events auf dem Programm, die Gesamtwertung führt van Vleuten an. In den vergangenen Jahren hatte van Vleuten durch schwere Sturzverletzungen die Saison vorzeitig abbrechen müssen.