Bob Hanning hört heute als DHB-Vize auf - und provoziert auch im Abgang

Bob Hanning tritt am heutigen Sonntag als DHB-Vize ab. Sein Image als unbequemer und streitbarer Macher pflegt er durch ein parallel veröffentlichtes Buch weiter.

Quasi parallel zum heutigen DHB-Bundestag erschien am Freitag ein Buch Hannings. Schon dessen doppeldeutiger Titel „Hanning. Macht. Handball.“ dürfte seine Kritiker genauso provozieren wie das Coverbild, das ihn auf einem Thron zeigt.

Hanning geht „mit einem Lächeln“

Er gehe, betonte der 53-Jährige unter der Woche im Gespräch mit der Nachrichtenagentur SID, „mit einem Lächeln im Gesicht. Ich bin mit dem, was sich in all den Jahren getan hat, sehr zufrieden. Aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass diese Episode nun zu Ende geht. Es waren acht intensive Jahre, die viel Kraft gekostet haben.“