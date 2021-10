DEL: Bietigheim Steelers - Eisbären Berlin live im TV, Stream und Ticker

Die Eisbären Berlin wollen ihre Auswärtsserie weiter ausbauen. Aufsteiger Bietigheim Steelers hofft auf eine Überraschung. SPORT1 ist bei dem Duell in der DEL LIVE dabei.

Am 11. Spieltag der PENNY DEL steht für die Bietigheim Steelers ein echtes Highlight an, denn Titelverteidiger Eisbären Berlin ist in der EgeTrans Arena zu Gast.