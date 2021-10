WWE: Seth Rollins enthüllt Backstage-Zoff mit Boss Vince McMahon

Rollins vs. Fiend: Dieser Stomp reichte nicht

„Ich war bereit, Vince McMahon zu erwürgen. Das ist kein Witz“: WWE-Star Seth Rollins leuchtet aus, wie er nach seinem größten Debakel vor zwei Jahren wieder in die Spur fand.

In 11 Jahren bei WWE hat er alles gewonnen, was es bei der weltgrößten Wrestling-Liga zu gewinnen gibt - und auch keine Scheu mehr, dem mächtigsten Mann im Unternehmen die Stirn zu bieten.

In einem aufschlussreichen Interview mit Legende „Stone Cold“ Steve Austin hat Seth Rollins Einblicke in die Entwicklung seines aktuellen Charakters als „Visionary of Drip“ gegeben und dabei auch Konflikte mit dem Unternehmensboss Vince McMahon ausgeleuchtet.