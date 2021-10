FC Bayern: Lewandowski-Spielerberater Pini Zahavi im Fadenkreuz der Justiz

Belgiens Staatsanwaltschaft klagt Pini Zahavi an. Und diesmal könnte sich auch der Spielerberater von Bayern-Star Lewandowski womöglich nicht mehr aus den Fängen der Justiz herauswinden.

Den Vorwurf mit diesem Raubfisch-Vergleich kennt inzwischen wohl so ziemlich jeder, der sich ein bisschen auskennt im Profi-Fußball und dabei auch dessen Transfer-Gebaren verfolgt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater“, hatte Uli Hoeneß als Ehrenpräsident des FC Bayern im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 kürzlich gegen Pini Zahavi geledert - und auch sonst kein gutes Wort gelassen an dem Spielerberater, der die Interessen des damals abwanderungswilligen David Alaba vertritt.

Anklage gegen Lewandowski-Berater Zahavi

Nun steht der einflussreiche Spielerberater, der auch am Rekord-Transfer des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain für 222 Millionen Euro beteiligt war und bei den Bayern noch Robert Lewandowski vertritt sowie zuvor Kingsley Coman, wegen einer ganz anderen Angelegenheit im Mittelpunkt.

Und die birgt mächtig Sprengstoff: In Belgien ist gegen Zahavi Anklage erhoben worden, wie die Bundesstaatsanwaltschaft der dpa bestätigte .

Immer wieder waren in der Vergangenheit diverse Briefkastenfirmen mit dem gewieften Netzwerker in Verbindung gebracht worden, und auch beim Neymar-Deal soll er das Financial Fairplay der UEFA umschifft haben.