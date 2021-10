2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hannover 96, 0:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Nürnberg und Hannover 96 ohne Torerfolg in die Kabinen. Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.

Ein Punkt reichte dem 1. FC Nürnberg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 15 Punkten stehen die Gastgeber auf Platz vier. Prunkstück des Club ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

96 findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

In zwei Wochen, am 17.10.2021, tritt Nürnberg bei SG Dynamo Dresden an, während Hannover zwei Tage früher den FC Schalke 04 empfängt.