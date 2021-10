Radsport: Nils Politt und John Degenkolb vor dem Klassiker Paris - Roubaix

John Degenkolb: „Wird noch chaotischer und hektischer“

Politt, der beim bislang letzten Ritt durch die „Hölle des Nordens“ im Frühjahr 2019 Zweiter geworden war, pflichtete Degenkolb bei. „Selbst bei trockenen Verhältnissen ist Roubaix schon gefährlich. Umso gefährlicher wird es bei Regen“, sagte der Bora-Profi: „Man sollte in der Mitte des Pflasters fahren, dort ist es noch am besten. Ansonsten gilt: Kopf aus und treten.“

Paris-Roubaix war im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr wurde der Termin aus dem Frühjahr in den Herbst verlegt. Letztmals war der Klassiker 2002 bei Regen ausgetragen worden. „Ich glaube, alle haben einen Heidenrespekt vor dem, was da am Sonntag auf uns wartet“, sagte Degenkolb.