La Liga: Atlético Madrid - FC Barcelona 2:0, Suárez trifft

Koeman am Pranger: Ist dieses Barca noch zu retten?

Suárez trifft gegen Ex-Klub Barca - und stichelt

Thomas Lemar vollendete einen dieser Konter zur Führung für Atléti (23.), dann Schlug die Stunde von Ex-Barca-Stürmer Luis Suárez: Der Torjäger, der in 283 Pflichtspielen für Barcelona 195 Tore erzielte, schob nach einem weiteren Konter cool ein (44.).

Suárez hielt sich beim Jubel zurück, entschuldigte sich sogar mit einer Geste für den Treffer. „Ich mag Barca und kenne so viele im Klub so gut. Daher habe ich mich für das Tor entschuldigt“, sagte der 34-Jährige nach dem Abpfiff. Nach dem Jubel ließ sich Suárez dann aber doch noch zu einer Stichelei gegen den Klub hinreißen, der ihn im Sommer 2020 aussortiert hat.

Er machte eine Telefon-Geste, die als Giftpfeil in Richtung Barca-Coach Ronald Koeman und die Verantwortlichen in Katalonien gedacht sein dürfte. An die Personen, die den Torjäger nicht mehr für unverzichtbar hielten und sogar loshaben wollten. „Ich wollte allen Leuten sagen, dass sich meine Telefonnummer nicht verändert hat und sie mich immer noch auf meinem Handy erreichen können“, erklärte Suárez seine Geste, konnte sich im Interview das Lachen aber nicht verkneifen.