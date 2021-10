NFL: Rob Gronkowski verpasst Wiedersehen mit New England Patriots

Footballstar Rob Gronkowski verpasst in der US-Profiliga NFL das Wiedersehen mit den New England Patriots.

Der Tight End von Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers kann in der Nacht zu Montag (02.20 Uhr) wegen einer Rippenverletzung nicht im Gastspiel beim Klub antreten, mit dem er dreimal den Titel gewann. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Gronkowski erlitt die Verletzung am vergangenen Wochenende im Duell bei den LA Rams (24:34).

Der 32-Jährige fehlt erstmals seit seinem Wechsel zu den Bucs in einer Begegnung.

„Gronk“ war vor der vergangenen Saison aus dem Ruhestand zurückgekehrt und hatte direkt seinen vierten Meisterring geholt, wie zuvor in New England an der Seite von Star-Quarterback Tom Brady (44). Dessen Rückkehr nach Foxborough wird mit großer Spannung erwartet.