BVB: Mats Hummels auch gegen Augsburg mit Knieproblemen - DFB-Platz in Gefahr?

Rückkehr ins DFB-Team: "Tut sich Hummels das an?"

Man dürfe nicht vergessen, dass der EM-Teilnehmer keine Vorbereitung hatte, schob Rose nach. Fakt ist: Das Knie bereitet dem Nationalspieler schon seit Monaten Probleme, weshalb er zu Saisonbeginn einige Partien mit einer Entzündung an der Patellasehne verpasste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hummels seit Saisonbeginn mit Knieproblemen

Der Weltmeister von 2014 ist für das Spiel der Dortmunder extrem wichtig. Vor dem Spiel gegen die Fuggerstädter lag seine Zweikampfquote in der Bundesliga-Saison bei 69,2 % und damit beispielsweise über der von DFB-Konkurrent Niklas Süle vom FC Bayern München (65,6 %).

Doch auch in anderer Funktion ist Hummels unabdingbar für das Dortmunder Spiel. Er ist nicht nur Anker und Stabilisator im Dortmunder Defensivverbund, er ist auch wesentlicher Teil des Spielaufbaus. Trotz seiner frühen Auswechslung kam er in Augsburg auf 76 Ballkontakte, nur die Abwehrkollegen Manuel Akanji (84) und Raphael Guerreiro (120) hatten mehr. Dazu ist er unumstrittene Führungsfigur.

Rose: So steht es um Hummels und Haaland

Doch wie sehr hilft ein angeschlagener Hummels dem BVB? Der Verteidiger stand zwar zuletzt beim 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach und beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon die vollen 90 Minuten auf dem Platz, richtig fit wirkte er aber weder gegen die Portugiesen noch gegen Augsburg.

Fehlende Geschwindigkeit beim BVB-Abwehrchef

Vor allem ein Wert gibt Anlass zur Sorge. Hummels hat einiges an Geschwindigkeit eingebüßt. Seinen Topspeed in der Bundesliga von 34,7 km/h erreicht er längst nicht mehr. In dieser Spielzeit ist sein bisheriger Bestwert nur noch bei 30,4 km/h. Das dürfte zum Teil auch dem Alter geschuldet sein, könnte aber auch durch die Knieproblematik verstärkt werden.