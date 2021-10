Handball: SG Flensburg-Handewitt mit Befreiungsschlag gegen Lübbecke

In der Handball-Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke ohne Mühe 34:17 (15:7) und rückte damit wieder näher an die internationalen Plätze heran. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der HBL)

In der Champions League hatte Flensburg am Mittwoch gegen den französischen Meister Paris St. Germain nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen einen Teilerfolg erreicht (27:27). Dennoch ist der Königsklassen-Sieger von 2014 in seiner Gruppe B weiter Letzter.