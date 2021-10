NFL: Tom Brady feiert Rückkehr zu den New England Patriots - Rob Gronkowski verletzt raus

In der NFL kommt es zum mit Spannung herbeigesehnten Aufeinandertreffen zwischen Tom Brady und dem New England Patriots. Allerdings muss der Superstar einen herben Rückschlag hinnehmen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag müssen die Tampa Bay Buccaneers bei den New England Patriots antreten. Zum ersten Mal wird Tom Brady nicht im Trikot der Patriots im Gilette Stadium auflaufen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Diesen besonderen Moment feiert der Superstar schon vor dem Spiel, indem er per Twitter eine Video-Hommage an seine Patriots-Zeit veröffentlichte. Darin durchläuft ein von Madden inspirierter animierter Brady die wichtigsten Meilensteine seiner Karriere für die Patriots bis hin zum Super-Bowl-Sieg mit den Bucs in der vergangenen Saison. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)