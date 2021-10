Simon Terodde zum FC Bayern? Neururer und Schatzschneider sind dafür

Simon Terodde steht vor einem Meilenstein in einer herausragenden Karriere. Zwei Fußball-Legenden trauen dem Schalke-Star sogar einen Job beim FC Bayern zu.

Der 33 Jahre alte Stürmer des FC Schalke ist eine absolute Tormaschine - ein Knipser, wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Am Sonntag kann der Angreifer im Duell mit dem FC Ingolstadt nun den nächsten Meilenstein erreichen. (2. Bundesliga: FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 04 am Sonntag 13.30 Uhr im LIVETICKER)

152 Tore hat Terodde bisher in der 2. Bundesliga gemacht - nur eins weniger als Rekordmann Dieter Schatzschneider, der es auf 153 Treffer brachte. Kein Wunder also, dass vor dem Spiel alle Augen auf den Torjäger gerichtet sind. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Schatzschneider würde Terodde zu Bayern holen

Das sei ja das Bewundernswerte an Terodde: Dass dieser immer wieder, bei jedem seiner Vereine in der zweiten Liga, wieder aufs Neue funktioniere. Warum also nicht auch bei Bayern?