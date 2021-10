Bundesliga: RB Leipzig – VfL Bochum 1848, 0:0 (0:0)

RB bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Leipzig auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Ein Punkt reichte Bochum, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun fünf Punkten stehen die Gäste auf Platz 15. Die bisherige Saisonbilanz des VfL Bochum 1848 bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der VfL kann einfach nicht gewinnen.

Beide Mannschaften sind wieder in zwei Wochen gefordert. Am 16.10.2021 reist RB Leipzig zum Sport-Club Freiburg, während Bochum am selben Tag bei SpVgg Greuther Fürth antritt.