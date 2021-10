Borussia Mönchengladbach: Breel Embolo Matchwinner für Adi Hütter

Borussia Mönchengladbach kommt unter Adi Hütter endlich in Fahrt und feiert den ersten Auswärtsdreier. Breel Embolo ist dabei in aller Munde.

Gladbach bricht Wolfsburg-Fluch

Embolo selbst fehlte noch, als die Kollegen bereits Interviews gaben - in den 90 Minuten zuvor war er überall gewesen: Schon in der fünften Minute hatte er Gladbach mit einem spektakulären Fallrückzieher in Führung.

„Er hat den Körper, die Schnelligkeit, die Wucht, damit ist er sehr unangenehm für jede Verteidigung“, sagte Hofmann. Für seinen Teamkollegen Jordan Beyer war es „weltklasse, was Breel gespielt hat. Wir können froh sein, so einen Spieler da vorne drin zu haben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hütter startet mit Gladbach durch

Jetzt dagegen brachten sie den so eindrucksvoll in die Saison gestarteten Niedersachsen die zweite Liga-Niederlage in Folge bei - und kommen unter Adi Hütter endlich in Fahrt.