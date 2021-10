Volleyball: Dresdner SC triumphiert im Supercup 2021 gegen den SSC Palmberg Schwerin

Es wurde nichts mit dem fünften Titel in Folge!

Vor allem in den ersten beiden Sätzen spielte das Team um Jennifer Janiska teilweise wie entfesselt. Linda Bock gelangen bei ihren ersten acht Angriffen sechs Punkte. Noch beeindruckender ist die Statistik von Maja Storck: Ihr erster Fehler unterlief ihr im 15. (!) Angriff. (Alles zum Volleyball)

Schwerin, das immerhin die letzten vier Supercups in Folge gewinnen konnte, wirkte phasenweise überfordert mit dem Dresdner Spiel. Im zweiten Satz musste Schwerin-Coach Felix Koslowski bereits beim Stand von 0:5 die erste Auszeit nehmen. Kurzfristig war die Aktion auch von Erfolg gekrönt und Schwerin konnte auf 2:5 verkürzen.

Schwerin dreht das Match und erzwingt den Entscheidungssatz

Im dritten Satz fand Schwerin dann endlich ins Spiel und ging schnell mit 3:0 in Führung - die erste Schweriner Führung seit dem 1:0 im ersten Satz. Das zogen sie durch und konnten auf 1:2 nach Sätzen verkürzen.

Das Mittel zum Erfolg in diesem Durchgang lag in der Verteidigung von Maja Storck. Lag ihre Angriffsquote zwischenzeitlich bei über 80 Prozent, fiel dieser bis zum Ende des dritten Satzes auf knapp 60 Prozent - was aber immer noch ein starker Wert ist.