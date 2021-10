Volleyball: Moritz Karlitzek spricht über EM-Aus und Zukunft von Andrea Giani

Bruchlandung! So bitter lief das EM-Aus

Karlitzek: Hatten keine Chance gegen Italien

Der 25-Jährige, der während des Turniers immer wieder unter Beweis stellte, dass er mit der Weltspitze mithalten kann , gab zu: „Wir hatten an dem Tag, wenn man ehrlich ist, gar keine Chance, haben nie in das Spiel reingefunden.“

Zu keinem Zeitpunkt des Duells gegen Italien hätten alle sieben Spieler auf dem Feld das Gefühl gehabt, richtig im Spiel angekommen zu sein. Aber: „Das Spiel gegen Italien ist für mich gar nicht so ärgerlich, weil uns klar war, dass wenn wir so spielen, es einfach nicht geht.“

Und weiter: „Um so ein Spiel spielen zu können, braucht es die Qualität eines jeden Spielers. Dass wir die Qualität haben, stand außer Frage.“ Aber man müsse das Potenzial auch abrufen können, so Karlitzek. „Da sind wir gerade auf dem Weg, dass wir Spieler werden, die wenn es darum geht, alles abrufen können. Diesen Schritt muss jetzt jeder einzelne im Verein gehen und dann sind wir nächsten Sommer vielleicht alle wieder ein Stück weiter.“

Karlitzek: Deutschland hat grundsätzliche Ziele erreicht

„Gesetzt war ich vielleicht gar nicht unbedingt, die ersten Spiele habe ich nicht angefangen, was eventuell auch daran lag, dass ich Probleme an meinem Fuß hatte. Ich war zu Beginn auch nicht ready zu spielen, aber ich bin froh, dass ich mich in das Turnier reingearbeitet habe.“