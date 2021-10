Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach, 1:3 (1:2)

Die Borussia erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Breel-Donald Embolo traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Denis Zakaria. Jonas Hofmann baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Embolo zum 2:0 für den Gast in den Maschen unterbrachte (6.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gian-Luca Waldschmidt in der 24. Minute. Zur Pause war Gladbach im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Die Luft beim VfL war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Maxence Lacroix bemerkbar machte, der in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Joe Scally schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Yann Sommer zum 3:1 zugunsten von Borussia Mönchengladbach verwertete (94.). Letzten Endes holte die Borussia gegen Wolfsburg drei Zähler.