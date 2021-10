Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Augsburg, 2:1 (1:1)

Der FCA geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Raphael Adelino José Guerreiro das schnelle 1:0 für Dortmund erzielte. Andi Zeqiri nutzte die Chance für Augsburg und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kurz darauf bereitete Marco Reus das 2:1 von Borussia Dortmund durch Julian Brandt vor (50.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Der FC Augsburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 16. Die formschwache Abwehr, die bis dato 13 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Der FCA musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Augsburg insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für den FC Augsburg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.