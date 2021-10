Bundesliga: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim, 3:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart errang am Samstag einen 3:1-Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der VfB die Nase vorn.

Omar Khaled Mohamed Marmoush bediente Marc Oliver Kempf, der in der 17. Spielminute zum 1:0 einschoss. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Konstantinos Mavropanos erhöhte für Stuttgart auf 2:0 (59.). Für das 3:0 sorgte der VfB Stuttgart in Minute 80. Wenig später behauptete sich Hoffenheim gegen die Hintermannschaft des VfB Stuttgart. Neuer Spielstand: 1:3 (83.). Schließlich sprang für den VfB gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Dreier heraus.