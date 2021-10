Bundesliga: Hertha BSC unterliegt SC Freiburg 1:2 - Petersen trifft traumhaft

Nach dem Totalausfall von Leipzig am vergangenen Samstag übte Dardai unter der Woche das Abwehrverhalten von Grund auf. Personell setzte der Coach unter anderem auf Mittelfeld-Chef Kevin-Prince Boateng als einen von vier Neuen in der Startelf. Gemeinsam mit dem nach Muskelverletzung zurückgekehrten Kapitän Dedryck Boyata sollte er die Defensive stärken.

Lienhardt schockt Hertha früh

Das gelang zunächst ordentlich - und Hertha setzte auch offensiv erste Akzente. Suat Serdar fing in der Freiburger Hälfte stark einen Pass von Lienhart ab und fand den wiedergenesenen Stevan Jovetic (7.), der frei vor dem Tor verstolperte. Kurz darauf prüfte der Stürmer (15.) Freiburgs Torwart Mark Flekken erstmals per direktem Freistoß.

Pfeifkonzert der Berliner Fans

So schoss Marco Richter (27.) nach einem Abpraller von der Strafraumkante nur knapp am rechten Pfosten vorbei, doch stark herausgespielt waren diese Chancen nicht.

Petersen schießt Freiburg mit Traumtor zum Sieg

In der Folge schöpfte die alte Dame wieder Hoffnung, drängte auf die Führung und hatte durch Jürgen Ekkelenkamp in der 74. Minute die größte Chance zur Führung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Doch die Gastgeber verpassten es, die Druckphase auszunutzen und so kam es wie so oft im Fußball. Nils Petersen, zwei Minuten zuvor eingewechselt, erzielte nach einer Ecke per sehenswertem Fallrückzieher den 2:1-Siegtreffer für die Freiburger in der 78. Spielminute.