Bundesliga: BVB gewinnt ohne Haaland gegen Augsburg - Brandt und Guerreiro treffen

Borussia Dortmund bleibt im eigenen Stadion in der Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Gegen den FC Augsburg lassen die Dortmunder beste Chancen liegen, jubeln aber dennoch.

Das Team von Trainer Marco Rose besiegte in einer temporeichen Partie den FC Augsburg mit 3:1 und rückt somit vorübergehend bis auf einen Zähler an Tabellenführer FC Bayern München heran. Es war der vierte Sieg im vierten Heimspiel für die Westfalen, saisonübergreifend sogar der achte Bundesliga-Heimsieg in Serie. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)