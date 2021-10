2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Karlsruher SC, 2:2 (0:1)

Marc Lorenz bediente Marvin Wanitzek, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Karlsruhe mit einer Führung in die Kabine ging. Marco Thiede vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Daniel Gordon ins Schwarze traf (50.). Andreas Albers witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den SSV ein (55.). Ein Zuspiel von Jan Elvedi brachte Benedikt Gimber im Netz des Karlsruher SC zum Ausgleich unter (57.). Letztlich trennten sich Regensburg und der KSC remis.

Mit 18 Zählern führt der SSV Jahn Regensburg das Klassement der 2. Liga souverän an. Der Angriff der Gastgeber wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Der SSV weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SSV Jahn Regensburg deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Regensburg in diesem Ranking auf.