3. Liga: VfL Osnabrück – FSV Zwickau, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und Zwickau ohne Torerfolg in die Kabinen. Ronny König brach für den FSV Zwickau den Bann und markierte in der 73. Minute die Führung. Der Referee beendete das Spiel und damit schlugen die Gäste den VfL Osnabrück auswärts mit 1:0.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Zwickau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 16. Tabellenplatz. Am liebsten teilt der FSV Zwickau die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. Zwickau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.