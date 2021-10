2. Liga: Holstein Kiel – FC Hansa Rostock, 0:2 (0:2)

Mit 0:2 verlor Holstein Kiel am vergangenen Samstag zu Hause gegen FC Hansa Rostock.

Mit einem schnellen Doppelpack (31./34.) zum 2:0 schockte John Verhoek die Störche. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Grundstein für den Sieg über Kiel legte die Hansa bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.