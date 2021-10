3. Liga: TSV 1860 München – FC Viktoria 1889 Berlin, 1:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Kurz darauf bereitete Björn Jopek das 1:0 von Vikt. Berlin durch Tobias Gunte vor (60.). Das Heimteam traf in der 77. Minute zum Ausgleich. Schließlich gingen der TSV 1860 München und Viktoria mit einer Punkteteilung auseinander.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für 1860 13 Zähler zu Buche. Am liebsten teilt der TSV 1860 München die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. 1860 verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.