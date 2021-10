3. Liga: 1. FC Kaiserslautern mit Kantersieg - Viktoria Berlin verpasst Tabellenspitze

Der 1. FC Kaiserslautern erlebt einen perfekten Samstag. Aufsteiger Viktoria Berlin hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 3. Liga verpasst.

Aufsteiger Viktoria Berlin hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 3. Liga verpasst. Der Neuling musste sich am elften Spieltag bei 1860 München mit einem 1:1 (0:0) begnügen und bleibt vorerst Zweiter hinter dem 1. FC Magdeburg.

Lautern nimmt Havelse auseinander

René Klingenburg bediente Marlon Ritter, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Das 2:0 führte Kevin Kraus herbei, als er nach Vorlage von Hendrick Zuck zugunsten von Lautern traf (17.). Mit dem 3:0 von Mike Wunderlich für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.). Kurz vor der Pause traf Philipp Hercher nach Vorarbeit von Boris Tomiak für den 1. FC Kaiserslautern (44.).

Der dominante Vortrag des FCK im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Lautern baute die Führung aus, indem Daniel Hanslik zwei Treffer nachlegte (48./56.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der 1. FC Kaiserslautern einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim TSV Havelse. Die mittlerweile 23 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 20. Zwei Siege, ein Remis und acht Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Havelse bei.

Duisburg verliert durch Traumtor gegen Meppen

Tobias Gunte (60.) brachte die Berliner in München in Führung. Sascha Mölders (77.) glich für die Löwen aus. Wiesbaden führte durch ein Tor von Gustaf Nilsson (26.), doch Kai Klefisch (63.) rettete den Kölnern einen Punkt, die nach Gelb-Rot für Moritz Fritz (67.) in Unterzahl spielten.