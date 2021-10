3. Liga: MSV Duisburg – SV Meppen, 0:1 (0:1)

David Blacha machte in der 21. Minute das 1:0 von Meppen perfekt. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging der SV Meppen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Meppen brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.