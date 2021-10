DTM: Kelvin van der Linde nach Sieg neuer Spitzenreiter

Erst in der Schlussrunde rutschte Lawson vom dritten auf den vierten Platz ab, dadurch verlor er die Führung in der Gesamtwertung. Zweiter wurde der künftige Formel-1-Fahrer Alex Albon (Thailand), auf Rang drei folgte der frühere DTM-Champion Mike Rockenfeller aus Neuwied.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steigt das 14. Saisonrennen in Hockenheim, ehe am folgenden Wochenende auf dem Norisring in Nürnberg das Saisonfinale stattfindet.