Transfermarkt: Timo Werner offenbar unzufrieden beim FC Chelsea - Flucht zum BVB?

Timo Werner ist bei Chelsea aktuell nur zweite Wahl. Der Nationalspieler will sich laut einem Medienbericht die Situation nicht mehr lange anschauen. Bei einem Abgang bietet sich eine Bundesliga-Rückkehr an.

Laut dem Bericht strebe Werner einen Wechsel an, sollte er sich in den kommenden Wochen nicht in die Startelf spielen können.