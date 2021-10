Hamburger SV: Jan Furtok an Alzheimer erkrankt - Bundesliga-Vorgänger von Lewandowski

Jan Furtok in seiner erfolgreichsten Bundesliga-Zeit beim HSV © Imago

Traurige Nachricht aus Polen: HSV-Ikone Jan Furtok ist an Alzheimer erkrankt. Der einst erfolgreiche Bundesliga-Stürmer kann sich manchmal nicht einmal mehr im Spiegel erkennen.

Nun ist der frühere Fußballstar, der in der Bundesliga für den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt spielte, an Alzheimer erkrankt.

Das berichtet sportowefakty in Polen. Die Krankheit ist bei dem 59-Jährigen demnach so schlimm, dass er manchmal sein eigenes Spiegelbild nicht erkennt.

Furtok blüht beim Hamburger SV auf

Am erfolgreichsten war Furtok allerdings in seiner Zeit beim HSV. Zwischen 1988 und 1993 traf er stolze 51 Mal in 135 Spielen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)