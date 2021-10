Olympiasiegerin Ricarda Funk "schockiert" über Flut-Folgen in der Heimat

In Tokio sorgte Ricarda Funk im Kanuslalom für das erste deutsche Olympia-Gold , in der vergangenen Woche legte Ricarda Funk bei der WM einen Titel nach. Zwischendurch war die 29-Jährige kurz zu Besuch in ihrer alten Heimat - und ist noch immer geschockt von den Ausmaßen der Flutkatastrophe rund um Bad Ahrweiler.

Ricarda Funks Familie hat „Schlamm geschippt“

Nach „sehr stressigen Wochen“ will sie jetzt erstmal „runterfahren und das Boot bis November in die Ecke stellen“.

Im nächsten Jahr steht dann die Heim-WM in Deutschland an, bis Olympia 2024 in Paris will sie auf jeden Fall durchziehen. „Ich möchte noch Olympische Spiele in vollem Ausmaß erleben, mit Zuschauern und Kontakt zu anderen Athleten. Das war ja in Tokio wegen Corona nicht möglich“, sagte Funk.