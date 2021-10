1. FC Köln: Steffen Baumgart bremst kölsche Euphorie

Steffen Baumgart sieht noch viel Arbeit in Köln © AFP/SID/UWE KRAFT

Helden-Verehrung ist nicht Steffen Baumgarts Sache, und so fand er an dieser launigen Idee auch keinen großen Gefallen.

Zwölf Punkte aus sieben Spielen hat der FC gesammelt, das ist der beste Saisonstart seit fünf Jahren. Damals qualifizierte sich Köln am Ende für die Europa League und scheint sich nun zumindest vorerst in ähnlichen Tabellenregionen festzusetzen.

Baumgart ist um Einordnung bemüht. "Wir wissen, was wir an Qualität haben und was uns noch fehlt", sagte er, "und dass wir einen langen Weg vor uns haben."