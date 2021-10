FC Bayern: Julian Nagelsmann über starken Start: "Herausragende Mannschaft übernommen"

Julian Nagelsmann erhält nach dem starken Start mit dem FC Bayern München zahlreiche Komplimente aus der Chefetage. So reagiert der Trainer hierauf.

Julian Nagelsmann gibt Komplimente aus der Chefetage für den starken Saisonstart des FC Bayern an seine Mannschaft weiter.

„Es ist immer schön, positive Dinge über sich selbst zu hören“, sagte der 34-Jährige am Samstag, „vor allem, wenn sie aus dem eigenen Klub kommen, denn diese Leute können es am besten beurteilen.“

Man müsse die guten Leistungen der Bayern aber einordnen: „Mir ist bewusst, dass ich hier eine herausragende Mannschaft übernommen habe, die viele Dinge einfach richtig macht. Der Einfluss eines Trainers bei so einem Klub ist immer etwas geringer.“

Auch habe er beim Titelverteidiger „nicht alles umgedreht“, so Nagelsmann. Es werde „schnell gelobt, wenn es gut läuft, kann aber auch in die andere Richtung gehen. Ich kann das einordnen.“

Die Bayern können am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt den zehnten Pflichtspielsieg in Serie einfahren. Frankfurt ist unter dem neuen Trainer Oliver Glasner in der Liga noch sieglos, Nagelsmann erwartet dennoch eine schwierige Aufgabe.