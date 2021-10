Ski Alpin: Felix Neureuther gegen Weltcup-Auftakt im Oktober und für Testverbot

Felix Neureuther setzt sich für den Schutz der Gletscher ein. Dafür muss der Skirennsport Abstriche machen. Auch den Saisonauftakt in Sölden sieht er kritisch.

„Es muss ein Testverbot geben wie in der Formel 1, es darf nicht mehr erlaubt sein, im Sommer zwischen Juni und September auf den Gletschern zu trainieren“, sagte Neureuther im Gespräch mit dem SID .

Der 37-Jährige, der heute als TV-Experte für die ARD arbeitet, stellte auch den traditionellen Saisonauftakt im Oktober in Sölden infrage, er plädiert für eine Verschiebung in den November.

„Um die Jahreszeit liegt wieder Naturschnee auf den Gletschern, und dann ist das auch in Ordnung. Der Weltcup-Auftakt Ende Oktober ist für mich aus der Zeit gefallen“, sagte Neureuther.

Neureuther: „Problem mit der Glaubwürdigkeit“

Neureuther hofft auf ein Umdenken und den Schweden Johan Eliasch, neuer Präsident des Weltverbandes FIS: "Er ist ein grandioser Unternehmer, hat Visionen und wird als neuer starker Mann in der FIS sicher etwas bewegen wollen."

In diesem Jahr beginnt die alpine Weltcupsaison mit je einem Riesenslalom der Männer und Frauen auf dem Rettenbachferner in Sölden am 23. und 24. Oktober.