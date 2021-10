Bundesliga-Vorschau: Dortmund ohne Haaland – Wolf startet für Hazard

Der Bundesliga-Samstag steht an - und viele Augen werden sich dabei erneut auf die beiden Borussias richten.

„Erling wird noch einmal ausfallen. Die Schmerzen sind zu stark, es geht nicht“, sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag: „Er hat es versucht, musste das Lauftraining aber abbrechen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Mit dabei ist dagegen wieder Mittelfeldmann Emre Can der sich nach seiner Verletzung im Abschlusstraining fit und einsatzbereit meldet. „Er sieht gut aus und wird dabei sein“ erklärte sein Trainer.

Der deutsche Nationalspieler muss zunächst auf der Bank Platz nehmen - ebenso wie Thorgan Hazard. Rose gibt Marius Wolf im offensiven Mittelfeld von Anfang an eine Chance.

Im Sturmzentrum darf erneut Donyell Malen ran, Youssoufa Moukoko sitzt wie schon in der Champions League gegen Sporting Lissabon auf der Bank.

Bundesliga: Gladbach gegen die Geschichte

Nach dem Sieg im Borussen-Duell gegen Dortmund will Mönchengladbach am Samstag nun auch den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. ( VfL Wolfsburg - Gladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Ausgerechnet an jenem Ort, an dem die Gladbacher seit 18-Jahren kein Spiel mehr gewonnen haben – in Wolfsburg.