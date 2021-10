Wie Muhammad Ali von Larry Holmes grausam demontiert wurde

Für dieses „Spiel“, den WM-Kampf in einer provisorischen Arena vor dem Caesars Palace in Las Vegas, war Ali im Alter von 38 Jahren nach zweijähriger Pause aus dem Box-Ruhestand zurückgekehrt - nachdem er zuvor schon in zwei Kämpfen gegen den im vergangenen Jahr verstorbenen Leon Spinks keine gute Figur mehr abgegeben hatte .

Sylvester Stallone: „Eine Autopsie eines Mannes, der noch lebt“

Ali ist nur noch ein Schatten seiner selbst, ein menschlicher Boxsack für den dominierenden Holmes, der seinem Gegenüber aber offenbar den K.o. ersparen will. In der neunten Runde schreit Ali bei einem Schlag in die Nierengegend sogar vor Schmerzen laut auf. „Das werde ich nie vergessen, solange ich lebe“, erinnerte sich Lloyd Wells aus Alis Entourage, „Ali schrie.“

Muhammad Ali ist tot. Der Jahrhundertsportler starb im Alter von 74 Jahren. Zeit seines Lebens war er berühmt-berüchtigt für ein loses Mundwerk und eine manchmal lyrische Sprache. Er verhöhnte seine Gegner, malte sich in den schönsten Farben und geizte auch nicht mit Lebensweisheiten. SPORT1 hat die besten Sprüche zusammengestellt © Getty Images

"Boxing is a lot of white men watching two black men beat each other up." ("Boxen ist, wenn viele Weiße dabei zusehen, wie sich zwei Schwarze gegenseitig verprügeln.") © Getty Images

"I hated every minute of training, but I said: 'Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion'." ("Ich habe jede Trainingsminute gehasst. Aber ich habe mir gesagt: Gib nicht auf. Leide jetzt und lebe den Rest deines Lebens wie ein Champion.") © Getty Images

"To be a great champion you must believe you are the best. If you’re not, pretend you are." ("Um ein großer Champion zu sein, musst Du dran glauben, der Beste zu sein. Wenn Du es nicht bist, tue wenigstens so.") © Getty Images

"It's just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up." ("Es ist nur ein Job. Gras wächst, Vögel fliegen, Wellen schlagen in den Sand. Ich verprügle andere Leute.") © Getty Images

"The fight is won or lost far away from witnesses - behind the lines, in the gym and out there on the road, long before I dance under those lights." ("Der Kampf wird weit entfernt von allen Zeugen gewonnen - im Verborgenen, im Gym, draußen auf der Straße, lange bevor ich im Rampenlicht tanze.") - links: Alis Mutter Odessa Grady Clay © Getty Images

"My toughest fight was with my first wife." ("Mein härtester Kampf war der gegen meine erste Ehefrau.") © Getty Images

"Float like a butterfly, sting like a bee, his hands can't hit what his eyes don't see." ("Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Seine Hände können nicht treffen, was seine Augen nicht sehen") - über seine Taktik für den Kampf gegen George Foreman 1974 © Getty Images

"I'm not the greatest; I'm the double greatest! Not only do I knock them out, I pick the round." ("Ich bin nicht der Größte, ich bin der Doppel-Größte! Ich knocke sie nicht nur aus, sondern sage auch noch die Runde voraus.") © Getty Images

"Cassius Clay is a slave name. I didn't choose it and I don't want it." ("Cassius Clay ist ein Sklavenname. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht, und ich will ihn nicht.") © Getty Images

"I done wrestled with an alligator, I done tussled with a whale; handcuffed lightning, thrown thunder in jail; only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalised a brick; I'm so mean I make medicine sick." ("Ich habe mit einem Alligator gerungen, mit einem Wal gerauft, habe einem Blitz Handschellen angelegt, den Donner ins Gefängnis gesteckt; letzte Woche erst habe ich einen Fels ermordet, einen Stein verletzt, einen Ziegel ins Krankenhaus geschickt. Ich bin so fies, dass selbst Medizin krank wird.") © Getty Images

"It's hard to be humble, when you're as great as I am." ("Es ist schwierig, bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich.") © Getty Images

"I'm so fast that last night I turned off the light switch in my hotel room and was in bed before the room was dark." ("Ich bin so schnell - vergangene Nacht habe ich das Licht in meinem Hotelzimmer ausgeschaltet und lag im Bett, bevor es dunkel war.") - Ali (l.) im Kapf gegen Joe Frazier © Getty Images

"Superman braucht keinen Gurt." (Antwort auf die Aufforderung eines Flugbegleiters, sich anzuschnallen) © Getty Images

"He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life." ("Wer nicht mutig genug ist, Risiken einzugehen, wird es im Leben zu nichts bringen.") © Getty Images

"If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it." ("Wenn mein Kopf es sich ausdenken kann, wenn mein Herz daran glauben kann - dann kann ich es auch erreichen.") © Getty Images

"Live everyday as if it were your last because someday you're going to be right." ("Lebe jeden Tag, als wäre es Dein letzter. Irgendwann wirst du Recht behalten.") - Ali mit Jennifer Lopez © Getty Images

"The man with no imagination has no wings." (Ein Mensch ohne Vorstellungskraft hat keine Flügel.") © Getty Images

"It will be a killer, and a chiller, and a thriller, when I get the gorilla in Manila." ("Es wird ein Killer, ein Chiller und ein Thriller, wenn ich mir den Gorilla schnappe in Manila.") - vor dem "Thrilla in Manila" gegen Joe Frazier © Getty Images

"I bet you scare yourself to death just starin' in the mirror. You ugly bear!" ("Ich wette, du erschreckst Dich zu Tode, wenn Du nur in den Spiegel schaust. Du hässlicher Bär!") - vor dem ersten Kampf gegen Sonny Liston 1964 © Getty Images

"Joe Frazier is so ugly that when he cries, the tears turn around and go down the back of his head." ("Joe Frazier ist so hässlich, dass seine Tränen beim Weinen nach oben krabbeln und über den Hinterkopf laufen.") © Getty Images

"I think Terrell will catch hell at the sound of the bell." ("Wenn die Glocke erklingt, wird Terrell die Hölle erleben.") - vor dem Kampf gegen Ernie Terrell 1967 © Getty Images

"What's my name? What's my name? What's my NAME?" ("Wie heiße ich?") - im Kampf gegen Ernie Terrell, der Ali stets Cassius Clay genannt hatte © Getty Images

"That all you got George?" ("Ist das alles, George?") - während des "Rumble in the jungle" gegen George Foreman 1974 © Getty Images

