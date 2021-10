Serie A: Florenzi vom AC Mailand fällt nach Knie-Operation einen Monat aus

Florenzi wurde in einer Klinik in Rom operiert.

AC Mailand rechnet mit Genesungszeit von 30 Tagen

„Die arthroskopische Operation, bei der ein Teilriss des Innenmeniskus in seinem linken Knie behoben wurde, verlief perfekt nach Plan. Die geschätzte Genesungszeit beträgt 30 Tage“, heißt es in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage.

Der Rechtsverteidiger, der in dieser Saison sieben Mal in allen Wettbewerben für Mailand gespielt hat, wird auch das Duell mit Atalanta Bergamo am Sonntag in der Serie A und das Champions-League-Spiel beim FC Porto am 19. Oktober verpassen.