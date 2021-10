Rapinoe tobt nach Missbrauchsskandal im US-Fußball - Ligachefin Baird tritt zurück

Ligachefin Lisa Baird tritt nach den massiven Vorwürfen der sexuellen Nötigung in der NWSL zurück. Nach einem neuen Fall platzt Superstar Megan Rapinoe der Kragen.

Nach den massiven Vorwürfen der sexuellen Nötigung in der amerikanischen Frauenfußball-Profiliga NWSL ist Ligachefin Lisa Baird von ihrem Amt zurückgetreten.

Das bestätigte die National Women‘s Soccer League via Twitter.

Der Weltverband FIFA und der nationale Verband U.S. Soccer, der die Liga 2013 mitbegründet hatte, kündigten derweil Untersuchungen an. Die NWSL-Spiele am Wochenende waren zuvor abgesagt worden.