AEW Rampage: Bryan Danielson liefert den nächsten Kracher

Bryan Danielson (l.) besiegte bei AEW Rampage Nick Jackson und nahm sich Kenny Omega vor © All Elite Wrestling

Eineinhalb Wochen nach seinem Traumdebüt hat Bryan Danielson bei AEW recht nahtlos an das von Wrestling-Fans weltweit gefeierte Match gegen World Champion Kenny Omega angeknüpft.

Bei der Freitagsshow Rampage lieferte der frühere Daniel Bryan von WWE gegen Omegas Kumpan Nick Jackson ein ebenfalls höchst sehenswertes Match - das am Ende den nächsten großen und in besonderem Maße starbesetzten Kampf Danielsons aufheizte.

Bryan Danielson besiegt Nick Jackson - und ärgert Kenny Omega

Es kam, wie es kommen musste: Eine große Prügelei brach aus - mit dem besseren Ende für die Publikumslieblinge: Jungle Boy vom Jurassic Express - der als Wrestler enorm verheißungsvolle Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry - nahm Cole in seinen Aufgabegriff Snare Trap und als Omega seinen Buddy retten wollte, geriet er in Danielsons LeBell Lock. Sowohl Cole als auch Omega klopften ab, was auch eine weitere Grundlage für die Fortsetzung der jeweiligen Einzelfehden lieferte.