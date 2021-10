WWE SmackDown mit Draft: Große Wechsel - Sonderstatus für Lesnar

Lesnar unterbrach bei Friday Night SmackDown Universal Champion Roman Reigns, nachdem in Runde 1 des Draft dessen Verbleib bei der Freitagsshow fixiert wurde.

Brock Lesnar erklärt sich im WWE Draft zum Free Agent

Es kam zu einer Prügelei, bei der Lesnar vor dem Duell bei Crown Jewel in Saudi-Arabien sowohl über Reigns als auch dessen Neffen Jimmy und Jey Uso die Oberhand gewann.

Letztlich erklärte Lesnar, dass er Free Agent sei und schrieb es seinem langjährigen Manager Paul Heyman zu, der nun Reigns betreut - was weitere Zwietracht in Reigns‘ Bloodline-Lager auslöste - ebenso wie die Tatsache, dass im Draft noch offen blieb, wohin es die Usos verschlagen würde.

Reigns forderte Heyman auf, an Tag 2 des Draft am Montag bei Monday Night RAW vor Ort zu sein und sicherzustellen, dass die Usos bei SmackDown verbleiben würden.

Charlotte Flair zu SmackDown, Bianca Belair zu RAW

Während Reigns bei SmackDown und WWE-Champion Big E bei RAW verblieben, gab es um die beiden zentralen Pole herum einige größere Transferbewegungen: Big Es Gruppierung The New Day wird ein weiteres Mal gesplittet, seine Partner Kofi Kingston und Xavier Woods wechseln zu SmackDown - im Gegenzug wird RAW mit dem zuletzt kriselnden Vater-Sohn-Duo Rey und Dominik Mysterio verstärkt.

Zu SmackDown zieht es derweil auch Jeff Hardy und den früheren WWE-Champion Drew McIntyre, der Big E erst am Montag bei RAW noch herausgefordert hatte. Das angedeutete Match der beiden Publikumslieblinge wird folglich wohl zur Abschiedsvorstellung des „Scottish Warrior“ bei RAW.

Neu dort aufschlagen wird derweil Legende Edge, dessen Fehde mit dem noch heimatlosen Seth Rollins bei SmackDown noch einmal vertieft wurde: Während Edge nochmal bei SmackDown vor Ort war, meldete sich Rollins aus Edges Haus, in das er eingedrungen war und es sich dort gemütlich gemacht hatte.

Noch ungedraftet sind SmackDown-Damenchampion Becky Lynch und Belairs Rivalin Sasha Banks, die am Ende der Show ebenfalls auftauchten: Lynch war Gastkommentatorin eines Matches zwischen Belair und Banks und verhalf Banks zum Sieg, indem sie Belair unbemerkt vom Ringrichter an den Haaren zog.

Austin Theory und Hit Row steigen von NXT auf

WWE Draft 2021 - RAW Roster:

WWE Draft 2021 - SmackDown Roster:

Roman Reigns, Charlotte Flair , Drew McIntyre, The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) , Happy Corbin, Madcap Moss, Hit Row (Isaiah „Swerve“ Scott, B-Fab, Top Dolla, Ashante „Thee“ Adonis) , Naomi, Jeff Hardy

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 1. Oktober 2021:

Carmella vs. Liv Morgan - No Contest

The New Day & The Street Profits besiegen Alpha Academy, Dolph Ziggler & Robert Roode