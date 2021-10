Mats Hummels im DFB-Team: BVB-Star im Faktencheck mit Süle und Ginter

Die Nationalmannschafts-Karriere muss Mats Hummels wohl so langsam wie eine Fahrt mit einer der Attraktionen im Phantasialand in seiner Geburtsstadt Bergisch Gladbach vorkommen.

Unter Löws Nachfolger Hansi Flick wiederum setzte es einen abermaligen Rückschlag - Problemen an der Patellasehne verdarben Hummels‘ Teilnahme an Flicks Debüt.

Inzwischen ist der 32-Jährige wieder genesen, für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und in Nordmazedonien bekam Hummels aber dennoch einen Korb des neuen Bundestrainers . ( Ergebnisse der WM-Qualifikation )

Tür für Hummels weiter offen

„Wir wissen alle, welche Qualität Mats hat, wenn er hundertprozentig fit ist. Ich habe mit Mats telefoniert. Wir haben uns beide dafür entschieden, dass er die Trainingstage in der freien Zeit nutzen kann, den nächsten Schritt zu machen, um bei hundert Prozent anzukommen“, erklärte Flick.

Doch klar ist auch, dass der Weg zurück ins DFB-Team nicht einfach werden wird angesichts der Konkurrenten in der Innenverteidigung wie vor allem Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) und Niklas Süle (FC Bayern).

Hummels bringt Erfahrung, Kopfballstärke und Zweikampfstärke

Hummels kommt mittlerweile auf 76 Länderspiele, in denen er als Innenverteidiger immerhin fünf Tore erzielt hat. Der fünf Jahre jüngere Ginter kommt auf 44 Länderspiele (zwei Tore), der sechs Jahre jüngere Süle auf 35 Länderspiele (ein Tor). Hummels hat alle Tore per Kopf erzielt, Ginter und Süle keines.

Die Kopfballstärke des BVB-Profis ist demnach ein großes Plus - defensiv wie offensiv. Gleiches gilt für die Erfahrung, die Flick auch schon mit Thomas Müller (Bayern) zurück ins Team holte.

Und dann ist da noch die Zweikampfstärke von Hummels: 64,5 Prozent seiner Duelle gewinnt der BVB-Abwehrchef im Schnitt im DFB-Trikot. Ginter (60,4 Prozent) fällt bei diesem Wert etwas ab, Süle weist jedoch einen noch besseren Wert auf (65,7 Prozent). In den Luftduellen wiederum hat Hummels die Nase vorn.

Hummels kommt auf die meisten Ballkontakte

Im Schnitt kommt Hummels auf 81 Ballkontakte in einem Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Ginter (73) und Süle (80) erreichen diesen Wert nicht ganz.

In puncto Passgenauigkeit haben dagegen die jüngeren Kandidaten die etwas besseren Anlagen: Süle triumphiert mit einer Passquote von 89,4 Prozent vor Ginter (86,7 Prozent) und Hummels (86,1 Prozent).

Hummels wird langsamer - bleibt aber bissig

Auffällig ist, dass Hummels einiges an Geschwindigkeit eingebüßt hat. Seinen Topspeed in der Bundesliga von 34,7 km/h erreicht er längst nicht mehr. Mit 30,4 km/h ist er in dieser Spielzeit der langsamste des Dreigestirns – Ginter kommt auf 31,1 km/h, Süle auf 32,5 km/h.