EuroLeague: ALBA Berlin chancenlos gegen FC Barcelona

Alba Berlin erlebt beim Start in die EuroLeague einen enttäuschenden Abend. Beim FC Barcelona ist nichts zu holen.

ALBA Berlin hat beim Start in die EuroLeague einen enttäuschenden Abend erlebt.

Am ersten Spieltag kassierte der deutsche Basketballmeister am Freitag beim FC Barcelona ein 64:96 (29:50), die Gäste hatten den klar favorisierten Spaniern nichts entgegenzusetzen.

Barcelona, im Finale der abgelaufenen Saison in Köln an Anadolu Istanbul/Türkei gescheitert, sorgte schon im ersten Viertel (28:15) für klare Verhältnisse und setzte sich danach weiter ab.

Der zweite deutsche Vertreter Bayern München hatte am Donnerstag in Israel bei Maccabi Tel Aviv verloren (68:69). Der deutsche Pokalsieger empfängt in der kommenden Woche Barca.