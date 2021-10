Bundesliga: 1. FC Köln – SpVgg Greuther Fürth, 3:1 (0:1)

Das Auswärtsspiel brachte für Fürth keinen einzigen Punkt – der FC gewann die Partie mit 3:1. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

SpVgg Greuther Fürth erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marco Meyerhöfer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Timothy Tillman. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast. Den Ausgleichstreffer hatte Sebastian Andersson im Repertoire, als er eine Vorlage von Benno Schmitz in den Maschen unterbrachte (49.). Ellyes Skhiri brachte die SpVgg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 54. und 88. Minute vollstreckte. Schließlich sprang für Köln gegen Fürth ein Dreier heraus.