Aline Rotter-Focken ist "Die Beste 2021" - mehr Stimmen als Alexander Zverev und Malaika Mihambo

Es ist noch einmal eine große Auszeichnung für die 30-Jährige, die mit ihrem Olympiasieg in Tokio ihre aktive Karriere beendet hatte. In Japan hatte Rotter-Focken Geschichte geschrieben und sich zur ersten deutschen Ringer-Olympiasiegerin gekrönt.

Ihr guter Freund Frank Stäbler, der in seinem letzten Karrierekampf in Tokio Ringer-Bronze gewonnen hatte, sagte in seiner Laudatio: „Aline hat eine solche Stärke in sich, deshalb hat sie Gold gewonnen.“