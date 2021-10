Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga: Neuer Titelsponsor

Anpfiff mit neuem Titelsponsor: Ab sofort rundet SPORT1 mit „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ am Montag live ab 21:45 Uhr den Spieltag in der 2. Liga ab.

Trikot-Versteigerung für guten Zweck ergänzt Titelsponsoring

Passend zum neuen Titel von „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ wird auch die Aktion „SPORT1 & TruckScout24 Shirt-Charity“ ins Leben gerufen. Im Anschluss an jede Sendung gibt es ab sofort das Trikot eines Zweitliga-Klubs zu ersteigern, das von den prominenten Studiogästen unterschrieben wird. Am Ende der laufenden Saison gehen die Erlöse an die Stiftung Deutsche Sporthilfe.

Sven Schmidt, CMO Machineseeker Group GmbH: „Der größte Sponsor der besten 2. Liga der Welt wird mit Maschinensucher Namensgeber DER Talk-Show dazu – das passt! Zudem starten wir mit TruckScout24 in Kooperation mit SPORT1 die Shirt-Charity. Jede Woche versteigern wir ein Trikot in der Sendung zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Wir freuen uns sehr, die mediale Reichweite für einen guten Zweck nutzen zu können.“

„Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ mit Schröder und Hunt

Über die Machineseeker Group GmbH

Betreiber ist die Machineseeker Group GmbH, eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Die Firmengruppe beschäftigt an den Standorten Essen (Zentrale), Düsseldorf und München mehr als 50 Mitarbeiter und gehört zu den größten Sportförderern in Deutschland.