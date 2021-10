NBA: Draymond Green verteidigt Impf-Verweigerung von Andrew Wiggins

NBA 2K22: Alles zur MyTeam-Season 1: Call to Ball

Wegen fehlender Corona-Impfung müssen die Golden State Warriors in den Heimspielen auf Superstar Andrew Wiggins verzichten. Draymond Green bemüht nun einen überraschenden Vergleich.

Für die Golden State Warriors wird genau das jedoch zum Problem, da mit Andrew Wiggins einer der größten Stars des Teams eine Impfung verweigert. Damit darf der Small Forward in den Heimspielen nicht auflaufen, da San Francisco seit dem 20. August eine Impfpflicht für den Zugang zu größeren Hallen-Veranstaltungen erlassen und die NBA eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Geht es nach Draymond Green, ist das nicht der Fall. Der 31-Jährige erklärte auf einem Medientag im Trainingslager der Warriors seine Unterstützung für den Teamkollegen und bemühte dabei einen ungewöhnlichen Vergleich: „Das wäre so, als würde ich Andrew - von dem jeder weiß, dass er vor kurzem ein Kind bekommen hat, vor 5 Monaten oder so - sagen: ‚Yo, deine Frau liegt in den Wehen. Wie kannst du es wagen, das Team zu verlassen und dich um deine Frau zu kümmern?‘“