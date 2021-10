FC Barcelona: Koeman wackelt nach CL-Pleite - LaLiga zwingt Barca zum Sparen

Als wären die vergangenen Zahlen nicht schon schlimm genug gewesen: Der FC Barcelona muss in Folge seiner katastrophalen Finanzlage in dieser Saison noch deutlich mehr für die Bezahlung ihrer sportlich Angestellten einsparen.

Wie nun bekannt wurde, dürfen die Katalanen „nur noch“ 98 Millionen Euro an Spielergehältern auszahlen - 284 Millionen weniger als noch in der vergangenen Saison.

Zum Vergleich: Zu Zeiten von Lionel Messi hatte der jetzige PSG-Superstar diese Summe in Sachen Salär so gut wie alleine verschlungen - jetzt muss der gesamte Kader damit auskommen. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Die veröffentlichten Zahlen zum so genannten Salary Cap zeigen, dass Spitzenreiter Real Madrid in dieser Saison mit 737 Millionen Euro am meisten Geld an seine Spieler auszahlen darf - gefolgt vom FC Sevilla mit gut 200 Millionen und Stadtrivale Atletico mit knapp 171 Millionen Euro.