Formel 1: Lewis Hamilton spricht über Ferrari und mögliches Karriereende

Dass der Mythos Ferrari jedoch auch Hamilton, der erst kürzlich als erster Fahrer der Geschichte seinen 100. GP-Sieg feiern konnte , nicht kalt lässt, gab der siebenmalige Weltmeister unumwunden zu. „Natürlich sehe ich mir die Farbe und das Rot an, es ist einfach dieses Rot“, sagte er.

Lewis Hamilton: Fahrer für Ferrari ist eine „Traumposition“

Zumal das Cockpit aus Maranello für jeden „eine Traumposition“ sei. Bei ihm habe es in seiner Karriere allerdings nie sein sollen.

Dann erklärt Hamilton seinen Rücktritt

Und dass der Brite die Italiener noch länger auf der Strecke ärgern könnte, daran lässt Hamilton ebenfalls keinen Zweifel. Zwar habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Momente gegeben, in denen er sich gefragt habe, ob er weitermachen wolle. „Aber auf der anderen Seite denke ich mir: Wow, ich bin so glücklich, dass ich diesen Job machen darf!“